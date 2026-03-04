МЗС України про рішення Словаччини щодо аварійного електропостачання: "постріл собі в ногу"

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Словаччина у разі реалізації своїх намірів щодо розриву контракту на аварійне постачання електроенергії Україні нашкодить сама собі.

Про це у коментарі ЗМІ сказав речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Речник зазначив, що наміри Словаччини розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України можна порівняти з "підготовкою до пострілу собі в ногу, вірніше – в ноги власних енергетичних компаній".

"Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно. Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел", – прокоментував Георгій Тихий.

"Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ – навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", – додав він.

Речник зазначив, що пропозиція президента України словацькому прем’єру Роберту Фіцо щодо зустрічі в Україні залишається чинною.

Нагадаємо, 4 березня державна компанія Словаччини SEPS повідомила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.

Такий крок Фіцо ініціював 23 лютого через зупинку постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Братислава і Будапешт вважають причиною зупинки транзиту політичне рішення України, а не пошкодження інфраструктури трубопроводу внаслідок російських ударів.