Фицо заявляет, что спутниковые снимки подтверждают исправность "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что имеющиеся у него спутниковые снимки подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил на пресс-конференции, что нефтепровод "Дружба", по которому Словакия и Венгрия до недавнего времени получали российскую нефть транзитом через Украину, не поврежден – и что он имеет соответствующие спутниковые снимки, но не может передать их медиа, поскольку это засекреченная информация.

TASR – Jaroslav Novák

"За исключением одного небольшого резервуара, основной маршрут нефтепровода "Дружба" не поврежден. Поэтому президент Зеленский демонстративно врет. Он думал, что так сможет шантажировать Словакию и Венгрию – хотя я не знаю, чего он хотел этим добиться от нас", – заявил Роберт Фицо.

Фицо также считает, что с началом масштабной войны на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу поставки нефти из стран Персидского залива, "Дружба" теперь важна для энергетической безопасности Европы и "все это начали понимать".

"Теперь это не только о маленькой Словакии, теперь это о Европе. Теперь Европа наконец-то видит, что если мы боремся за эти энергоресурсы с востока, это имеет огромное значение для всего ЕС... Вдруг всем стало понятно, что Словакия и Венгрия были правы, потому что "Дружба" – это уникальная возможность поставлять нефть в Европу", – заявил словацкий премьер.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан также заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков возможно увидеть далеко не все детали. Также президент Украины упрекнул Орбана и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба".

4 марта словацкая государственная компания SEPS сообщила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийные поставки электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство Словакии в ответ на ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

В МИД Украины отметили, что Словакия в случае реализации этих намерений навредит сама себе, теряя деньги за услугу.