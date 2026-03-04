Фицо заявляет, что спутниковые снимки подтверждают исправность "Дружбы"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что имеющиеся у него спутниковые снимки подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Фицо заявил на пресс-конференции, что нефтепровод "Дружба", по которому Словакия и Венгрия до недавнего времени получали российскую нефть транзитом через Украину, не поврежден – и что он имеет соответствующие спутниковые снимки, но не может передать их медиа, поскольку это засекреченная информация.
"За исключением одного небольшого резервуара, основной маршрут нефтепровода "Дружба" не поврежден. Поэтому президент Зеленский демонстративно врет. Он думал, что так сможет шантажировать Словакию и Венгрию – хотя я не знаю, чего он хотел этим добиться от нас", – заявил Роберт Фицо.
Фицо также считает, что с началом масштабной войны на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу поставки нефти из стран Персидского залива, "Дружба" теперь важна для энергетической безопасности Европы и "все это начали понимать".
"Теперь это не только о маленькой Словакии, теперь это о Европе. Теперь Европа наконец-то видит, что если мы боремся за эти энергоресурсы с востока, это имеет огромное значение для всего ЕС... Вдруг всем стало понятно, что Словакия и Венгрия были правы, потому что "Дружба" – это уникальная возможность поставлять нефть в Европу", – заявил словацкий премьер.
2 марта венгерский премьер Виктор Орбан также заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".
Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков возможно увидеть далеко не все детали. Также президент Украины упрекнул Орбана и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба".
4 марта словацкая государственная компания SEPS сообщила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийные поставки электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство Словакии в ответ на ситуацию с нефтепроводом "Дружба".
В МИД Украины отметили, что Словакия в случае реализации этих намерений навредит сама себе, теряя деньги за услугу.