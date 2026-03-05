ЗМІ: евакуаційний рейс для британців з Оману не зміг вилетіти

Британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Рейс мав вилетіти зі столиці Маската о 23:00 за місцевим часом 4 березня ввечері, що стало б першою спробою репатріації з боку Міністерства закордонних справ Великої Британії з початку конфлікту на Близькому Сході.

Інші комерційні рейси вилітали з цього регіону.

Пасажир, який мав летіти цим рейсом, але побажав залишитися анонімним, заявив, що реєстрація зайняла близько чотирьох годин через технічні проблеми.

За його словами, пасажирів відвезли до літака на автобусі, але вони мусили залишатися там близько півтори години до моменту, поки їх не відвезли назад до термінала, а потім до готелю.

За інформацією британського телеканалу, рейс перенесено на четвер, 5 березня.

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.