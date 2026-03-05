СМИ: эвакуационный рейс для британцев из Омана не смог вылететь

Британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Великобритании, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Рейс должен был вылететь из столицы Маската в 23:00 по местному времени 4 марта вечером, что стало бы первой попыткой репатриации со стороны Министерства иностранных дел Великобритании с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Другие коммерческие рейсы вылетали из этого региона.

Пассажир, который должен был лететь этим рейсом, но пожелал остаться анонимным, заявил, что регистрация заняла около четырех часов из-за технических проблем.

По его словам, пассажиров отвезли к самолету на автобусе, но они должны были оставаться там около полутора часов до момента, пока их не отвезли обратно в терминал, а затем в отель.

По информации британского телеканала, рейс перенесен на четверг, 5 марта.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.