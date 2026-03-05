Фицо не видит смысла встречаться с Зеленским без координации с Еврокомиссией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет скоординировать с Европейской комиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фицо заявил в видеозаявлении, обнародованном на платформе X.

Глава словацкого правительства заявил, что он все еще заинтересован в личной встрече с украинским президентом.

Отметим, что о встрече Фицо и Зеленский договорились в телефонном разговоре 27 февраля. Впоследствии Украина предложила Фицо осуществить визит 6 или 9 марта.

Фицо дал понять, что встреча состоится позже, ведь он ожидает переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я говорил, что заинтересован во встрече с президентом Зеленским. Но этому должна предшествовать встреча с президентом Европейской комиссии. Во вторник я собираюсь в Париж на "ядерный форум". И тогда мы попробуем организовать встречу с главой Еврокомиссии – в течение этих дней, когда я буду находиться во Франции", – заявил Фицо.

Глава словацкого правительства заявил, что Братислава и Брюссель должны вместе "давить" на Зеленского в вопросе возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Мы должны давить на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекцию на месте, и дальше давить, чтобы он пустил нефть через свою территорию. Потому что он наносит ущерб всему Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Наоборот, он теряет поддержку все большего количества стран", – сказал он.

Фицо также заявил, что место потенциальной встречи с Зеленским не согласовано, а в целом она бессмысленна, пока Украина "демонстративно" не возобновляет нефтепровод.

Перед этим Фицо вышел на пресс-конференцию со спутниковыми снимками, которые якобы подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба".

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина исключительно из политических мотивов остановила поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", объекты которого были повреждены во время одного из обстрелов РФ в конце января.

Обе страны решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и требуют допустить ее на место повреждений.