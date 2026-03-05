Укр Рус Eng

Польща розпочала евакуацію своїх громадян із Близького Сходу

Відео
Новини — Четвер, 5 березня 2026, 08:28 — Уляна Кричковська

Літаки Військово-повітряних сил вилетіли з Польщі, аби підтримати операції, пов'язані з евакуацією польських громадян з Близького Сходу.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Операція розпочалася вранці у четвер, 5 березня, близько 06:00 за місцевим часом.

"Літаки польських ВПС вилетіли з Польщі для підтримки операцій, пов'язаних з евакуацією польських громадян з Близького Сходу", – повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході. 

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Також британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Близький Схід
Реклама: