Польща розпочала евакуацію своїх громадян із Близького Сходу

Літаки Військово-повітряних сил вилетіли з Польщі, аби підтримати операції, пов'язані з евакуацією польських громадян з Близького Сходу.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Операція розпочалася вранці у четвер, 5 березня, близько 06:00 за місцевим часом.

"Літаки польських ВПС вилетіли з Польщі для підтримки операцій, пов'язаних з евакуацією польських громадян з Близького Сходу", – повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód🇵🇱



Samoloty Sił Powietrznych 🇵🇱 wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.#WojskoPolskie zawsze w gotowości do niesienia pomocy swoim… pic.twitter.com/Io8lovWjGG – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 5, 2026

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Також британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.