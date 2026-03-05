Укр Рус Eng

Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Видео
Новости — Четверг, 5 марта 2026, 08:28 — Уляна Кричковская

Самолеты Военно-воздушных сил вылетели из Польши, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.

"Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке. 

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

Также британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Британии, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.

Польша Ближний Восток
