Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Самолеты Военно-воздушных сил вылетели из Польши, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.

"Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód 🇵🇱



Самолеты Военно-воздушных сил 🇵🇱 вылетели из Польши, чтобы поддержать действия, связанные с эвакуацией граждан Республики Польша из региона Ближнего Востока. #WojskoPolskie всегда в готовности оказывать помощь своим… pic.twitter.com/Io8lovWjGG – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) 5 марта 2026 г.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

Также британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Британии, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.