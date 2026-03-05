Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока
Новости — Четверг, 5 марта 2026, 08:28 —
Самолеты Военно-воздушных сил вылетели из Польши, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.
"Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.
Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód 🇵🇱– Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) 5 марта 2026 г.
Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.
В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.
Также британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Британии, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.