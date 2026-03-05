У Генштабі Литви допускають надання США інфраструктури для операцій проти Ірану

Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що Литва може надати допомогу США в операціях проти Ірану.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Вайкшнорас заявив, що військові дії США та Ізраїлю проти Ірану були "своєчасним рішенням", яке мало на меті запобігти продовженню розвитку ядерної програми Тегераном.

"Я б сказав, що це своєчасне рішення, до того, як [ця загроза. – Ред.] зміцнилася і почала домінувати на Близькому Сході. Її потрібно було придушити, щоб зробити світ безпечнішим", – вважає начальник Генштабу Литви.

Він зазначив, що Литва могла б допомогти США в операціях проти Ірану, надавши, зокрема, "свою територію".

"Я думаю, що [допомога] може бути не тільки військовими заходами. Це можуть бути дипломатичні, економічні, інформаційні [заходи], залежно від потреби. Це може бути підтримка, це може бути надання нашої території для бомбардувальників і винищувачів, тому що деякі країни відмовилися, і ми знаємо, які саме. Я б сказав, що це питання високої дипломатії та рішень уряду і лідерів. Армія підтримала б це, якби це було політичним рішенням Литви", – зазначив він.

Вайкшнорас додав, що ризик того, що конфлікт на Близькому Сході може відвернути увагу від України, залишається, але Захід в цілому повинен продовжувати надавати системи протиповітряної оборони Україні.

Нагадаємо, перед початком операції США проти Ірану Велика Британія відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право.

Однак пізніше прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Очільник британського уряду також відповів на критику Трампа, заявивши, що він завжди діятиме в національних інтересах своєї країни.