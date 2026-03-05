В Генштабе Литвы допускают предоставление США инфраструктуры для операций против Ирана

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва может оказать помощь США в операциях против Ирана.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Вайкшнорас заявил, что военные действия США и Израиля против Ирана были "своевременным решением", которое имело целью предотвратить продолжение развития ядерной программы Тегераном.

"Я бы сказал, что это своевременное решение, до того, как [эта угроза. – Ред.] укрепилась и начала доминировать на Ближнем Востоке. Ее нужно было подавить, чтобы сделать мир безопаснее", – считает начальник Генштаба Литвы.

Он отметил, что Литва могла бы помочь США в операциях против Ирана, предоставив, среди прочего, "свою территорию".

"Я думаю, что [помощь] может быть не только военными мерами. Это могут быть дипломатические, экономические, информационные [меры], в зависимости от потребности. Это может быть поддержка, это может быть предоставление нашей территории для бомбардировщиков и истребителей, потому что некоторые страны отказались, и мы знаем, какие именно. Я бы сказал, что это вопрос высокой дипломатии и решений правительства и лидеров. Армия поддержала бы это, если бы это было политическим решением Литвы", – отметил он.

Вайкшнорас добавил, что риск того, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от Украины, остается, но Запад в целом должен продолжать предоставлять системы противовоздушной обороны Украине.

Напомним, перед началом операции США против Ирана Великобритания отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право.

Однако позже премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Глава британского правительства также ответил на критику Трампа, заявив, что он всегда будет действовать в национальных интересах своей страны.