Германия вернула 250 граждан из стран Ближнего Востока

Первый репатриационный рейс с гражданами Германии, которые не могли покинуть страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе, приземлился в аэропорту Франкфурта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Самолет Lufthansa вылетел из столицы Омана накануне ночью. На его борту было около 250 человек, преимущественно люди из "уязвимых групп" – беременные женщины, дети и больные.

Следующие рейсы запланированы на ближайшие дни. Сообщалось, что десятки тысяч немецких туристов застряли в регионе Персидского залива после операции США против Ирана.

Напомним, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

4 марта первый репатриационный рейс завершила Франция.

Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

Между тем британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Британии, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.