Рютте заявив про "широку підтримку" в НАТО кампанії Трампа проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерних і ракетних можливостей Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що НАТО як організація не бере участі в цій операції.

"Але, очевидно, союзники в основному масово підтримують дії президента і також сприяють тому, що США зараз роблять у регіоні, позбавляючи Іран його ядерного потенціалу і, звичайно, ракетного потенціалу", – зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що європейські союзники мають серйозні занепокоєння щодо безпеки, вказавши на загрози та плани вбивств, пов'язані з іранським режимом.

"Тут, в Європі, ми знаємо про вплив Ірану та негативні наслідки, які він може мати. Подивіться на спроби вбивств у багатьох країнах НАТО тут, в Європі, на іранську діаспору. Моя власна країна [Нідерланди] перебуває під постійною загрозою з боку режиму в Тегерані", – заявив Рютте.

Він також заявив, що країни НАТО надають "ключову підтримку" американо-ізраїльській кампанії проти Ірану. За його словами, сили НАТО залишаються готовими захищати територію Альянсу в умовах ескалації напруженості в регіоні.

Рютте також вказав на недавній інцидент із ракетною загрозою для Туреччини.

"Ви бачили це сьогодні вранці [4 березня. – Ред.], коли надійшла новина про ракету, яка летіла в бік Туреччини й могла завдати шкоди інтересам США в Туреччині, але була збита протиракетними системами НАТО. Отже, це працює. Ми пильні", – зазначив він.

Також Рютте відповів на питання про застосування статті 5 НАТО, яка стосується взаємної оборони.

"З поважних причин ми завжди будемо уникати конкретики щодо того, коли застосовується стаття 5. Ми залишаємо це питання невизначеним, тому що не хочемо, щоб наші вороги, наші супротивники, стали розумнішими", – додав він.

Нагадаємо, 2 березня Греція оголосила про направлення двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр для посилення протиповітряної оборони та демонстрації солідарності.

А вже 4 березня грецькі винищувачі F-16 були підняті у повітря над Кіпром після того, як стало відомо про підозрілий об'єкт у повітряному просторі поблизу Лівану.

Франція також оголосила про направлення допомоги для захисту Кіпру. У регіон Східного Середземномор'я Париж планує відправити фрегат та додаткові ракетні системи.