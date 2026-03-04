Греція підняла у повітря свої винищувачі на Кіпрі через підозрілий об’єкт

Грецькі винищувачі F-16 були підняті у повітря над Кіпром після того, як стало відомо про підозрілий об'єкт у повітряному просторі поблизу Лівану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє мовник Кіпру RIK.

Це вже третій подібний інцидент на острові від початку тижня.

Через загрозу підозрілого об’єкта міжнародний аеропорт Ларнаки тимчасово призупинив роботу.

Як повідомляє речник уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс, з міркувань безпеки відповідні органи вжили всіх необхідних заходів для розслідування та, за необхідності, реагування на інцидент.

Тривогу також оголошували в посольстві США в Нікосії. Персонал установи евакуювали в підвали. Станом на 10:00 за місцевим часом працівники повернулися до виконання своїх обов’язків.

У середу, 4 березня, влада Кіпру скликає екстрене засідання Ради національної безпеки.

Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція направить фрегат та ракетні системи.