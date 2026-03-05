Рютте заявил о "широкой поддержке" в НАТО кампании Трампа против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерных и ракетных возможностей Ирана.

Об этом он сказал в интервью Newsmax, пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что НАТО как организация не участвует в этой операции.

"Но, очевидно, союзники в основном массово поддерживают действия президента и также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, лишая Иран его ядерного и, конечно, ракетного потенциала", – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что у европейских союзников есть серьезные опасения по поводу безопасности, указав на угрозы и планы убийств, связанные с иранским режимом.

"Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и негативных последствиях, которые он может иметь. Посмотрите на попытки убийств во многих странах НАТО здесь, в Европе, на иранскую диаспору. Моя собственная страна [Нидерланды] находится под постоянной угрозой со стороны режима в Тегеране", – заявил Рютте.

Он также заявил, что страны НАТО оказывают "ключевую поддержку" американо-израильской кампании против Ирана. По его словам, силы НАТО остаются готовыми защищать территорию Альянса в условиях эскалации напряженности в регионе.

Рютте также указал на недавний инцидент с ракетной угрозой для Турции.

"Вы видели это сегодня утром [4 марта. – Ред.], когда поступила новость о ракете, которая летела в сторону Турции и могла нанести ущерб интересам США в Турции, но была сбита противоракетными системами НАТО. Так что это работает. Мы бдительны", – отметил он.

Также Рютте ответил на вопрос о применении статьи 5 НАТО, которая касается взаимной обороны.

"По уважительным причинам мы всегда будем избегать конкретики относительно того, когда применяется статья 5. Мы оставляем этот вопрос неопределенным, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, стали умнее", – добавил он.

Напомним, 2 марта Греция объявила о направлении двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр для усиления противовоздушной обороны и демонстрации солидарности.

А уже 4 марта греческие истребители F-16 были подняты в воздух над Кипром после того, как стало известно о подозрительном объекте в воздушном пространстве вблизи Ливана.

Франция также объявила о направлении помощи для защиты Кипра. В регион Восточного Средиземноморья Париж планирует отправить фрегат и дополнительные ракетные системы.