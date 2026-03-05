В Британии мужа депутатки от лейбористов арестовали за вероятный шпионаж для Китая

Полиция Британии арестовала трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, один из задержанных из них оказался мужем депутата от Лейбористской партии Джоани Рид.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Накануне столичная полиция Лондона объявила о трех арестах подозреваемых в шпионаже в пользу китайской разведки. Правоохранители задержали двух человек в возрасте 68 и 43 лет в Уэльсе и 39-летнего мужчину в Лондоне.

Впоследствии СМИ установили, что речь идет о Дэвиде Тейлоре, директоре лоббистской фирмы Earthcott Limited и муже лейбористки Джоани Рид.

Сама Рид заявила, что не имела оснований подозревать своего мужа в шпионаже.

"Я никогда не видела ничего, что могло бы заставить меня подозревать, что мой муж нарушил какой-то закон. Я не участвую в бизнесе моего мужа, и ни я, ни мои дети не являются частью этого расследования", – заявила депутат.

Ситуация вызвала беспокойство в правительстве Британии, которое сейчас возглавляет Лейбористская партия. Члены политсилы выразили обеспокоенность вмешательством Китая во внутренние дела страны, учитывая потепление в отношениях между Лондоном и Пекином. тем временем оппозиционные консерваторы обвиняют премьера Кира Стармера в попытке "умиротворения" Китая.

Отметим, премьер-министр Британии Кир Стармер ищет сближения с Китаем с момента прихода к власти в июле 2024 года, и даже совершил визит в Пекин – впервые за последние 8 лет.

При этом Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

А 20 января правительство Великобритании дало согласие на строительство Китаем противоречивого "мегапосольства" в Лондоне.