Британія виділила близько $1 млн на підтримку української культури

Велика Британія виділила додаткові 800 тисяч фунтів стерлінгів (близько $1 млн) на підтримку української культури.

Про це повідомило Міністерство культури України, пише "Європейська правда".

У Лондоні у середу, 4 березня, відбулося інавгураційне засідання Українсько-британської комісії з питань культури відповідно до положень Угоди та Декларації про сторічне партнерство між Україною та Британією, підписаних у 2025 році.

Дерджавний міністр медіа, туризму та креативних індустрій Великої Британії Іан Мюррей у своєму виступі наголосив, що співпраця між Україною та Великою Британією ґрунтується на міцному фундаменті взаємної поваги та творчого обміну.

Мюррей запевнив, що Британія й надалі підтримуватиме Україну в захисті її територіальної цілісності, історії та культурної спадщини. Відтак він оголосив про виділення додаткових коштів на підтримку української культури.

"Перетворюючи нашу солідарність на конкретні дії, я радий оголосити, що Велика Британія виділяє додаткові 800 тисяч фунтів стерлінгів на підтримку української культури. Ці кошти підтримають фахівців у сфері спадщини, які працюють над її охороною, збереженням та відновленням", – зазначив він.

Восени у межах програми "Креативна Європа" Європейський Союз оголосив про підтримку чотирьох проєктів у сфері культури та креативних індустрій в Україні на суму 7 млн євро.

Програма ЄС "Креативна Європа" діє з 2014 року і спрямована на підтримку мистецьких проєктів та підсилення економічного потенціалу творчої сфери, розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

У грудні 2024 року Україна стала повноцінною учасницею програми "Креативна Європа".