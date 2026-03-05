Британия выделила около $1 млн на поддержку украинской культуры

Великобритания выделила дополнительные 800 тысяч фунтов стерлингов (около $1 млн) на поддержку украинской культуры.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины, пишет "Европейская правда".

В Лондоне в среду, 4 марта, состоялось инаугурационное заседание Украинско-британской комиссии по вопросам культуры в соответствии с положениями Соглашения и Декларации о столетнем партнерстве между Украиной и Британией, подписанных в 2025 году.

Государственный министр медиа, туризма и креативных индустрий Великобритании Иан Мюррей в своем выступлении отметил, что сотрудничество между Украиной и Великобританией основывается на прочном фундаменте взаимного уважения и творческого обмена.

Мюррей заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности, истории и культурного наследия. Поэтому он объявил о выделении дополнительных средств на поддержку украинской культуры.

"Превращая нашу солидарность в конкретные действия, я рад объявить, что Великобритания выделяет дополнительные 800 тысяч фунтов стерлингов на поддержку украинской культуры. Эти средства поддержат специалистов в сфере наследия, которые работают над ее охраной, сохранением и восстановлением", – отметил он.

Осенью в рамках программы "Креативная Европа" Европейский Союз объявил о поддержке четырех проектов в сфере культуры и креативных индустрий в Украине на сумму 7 млн евро.

Программа ЕС "Креативная Европа" действует с 2014 года и направлена на поддержку художественных проектов и усиление экономического потенциала творческой сферы, развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

В декабре 2024 года Украина стала полноценной участницей программы "Креативная Европа".