Польща має намір депортувати 91 українця після масштабної операції правоохоронців

Посольство України в Польщі з’ясовує обставини масштабної операції польських правоохоронців, в рамках якої розпочато провадження про депортацію 91 українця.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві посольства в Facebook.

Напередодні у Польщі відзвітували про проведення дводенної загальнонаціональної операції, в результаті якої затримали 140 іноземців по всій країні під час майже 1800 перевірок на законність проживання. Серед них – 91 громадянин України.

В українському посольстві роз’яснили, що йдеться не про негайну депортацію з Польщі, а про початок адміністративного провадження, яке може тривати тижні або місяці. При цьому громадяни можуть оскаржити рішення або звернутися за правовою допомогою.

"Посольство України в Республіці Польща уважно відстежує ситуацію. Ведеться робота з польськими органами – Поліцією та Прикордонною службою – з метою з'ясування обставин та забезпечення прав громадян України", – повідомили в посольстві.

Доповнено: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Європейській правді" повідомив, що прикордонники не фіксують масового повернення українців з Польщі внаслідок рішень про депортацію.

За словами Демченка, подібні рішення є прерогативою кожної окремої країни, тому вона не зобов'язана про це повідомляти інших, зокрема і державу, громадян якої вона планує депортувати.

"Якщо українець порушив законодавство тієї чи іншої країни, то відносно нього може бути прийняте рішення щодо видворення з цієї країни. А законодавство стосується і адміністративних правопорушень, і кримінальних правопорушень в тому числі", – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, у лютому Польща повідомила про спільне з Німеччиною викриття організованої злочинної групи, під час якої було затримано 23 особи.

Того ж місяця Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з Національною податковою адміністрацією запобігли контрабанді стратегічного обладнання до Росії.

Як повідомлялося, польські правоохоронці готуються до потенційного сплеску злочинності після завершення війни в Україні.