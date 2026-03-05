Польша намерена депортировать 91 украинца после масштабной операции правоохранителей

Посольство Украины в Польше выясняет обстоятельства масштабной операции польских правоохранителей, в рамках которой начато производство о депортации 91 украинца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении посольства в Facebook.

Накануне в Польше отчитались о проведении двухдневной общенациональной операции, в результате которой задержали 140 иностранцев по всей стране во время почти 1800 проверок на законность проживания. Среди них – 91 гражданин Украины.

В украинском посольстве разъяснили, что речь идет не о немедленной депортации из Польши, а о начале административного производства, которое может длиться недели или месяцы. При этом граждане могут обжаловать решение или обратиться за правовой помощью.

"Посольство Украины в Республике Польша внимательно отслеживает ситуацию. Ведется работа с польскими органами – Полицией и Пограничной службой – с целью выяснения обстоятельств и обеспечения прав граждан Украины", – сообщили в посольстве.

Дополнено: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Европейской правде" сообщил, что пограничники не фиксируют массового возвращения украинцев из Польши в результате решений о депортации.

По словам Демченко, подобные решения являются прерогативой каждой отдельной страны, поэтому она не обязана об этом сообщать другим, в том числе и государству, граждан которого она планирует депортировать.

"Если украинец нарушил законодательство той или иной страны, то в отношении него может быть принято решение о выдворении из этой страны. А законодательство касается и административных правонарушений, и уголовных правонарушений в том числе", – добавил спикер ГПСУ.

Напомним, в феврале Польша сообщила о совместном с Германией разоблачении организованной преступной группы, во время которой были задержаны 23 человека.

В том же месяце Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Национальной налоговой администрацией предотвратили контрабанду стратегического оборудования в Россию.

Как сообщалось, польские правоохранители готовятся к потенциальному всплеску преступности после завершения войны в Украине.