Сійярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких Путін звільнив на прохання Орбана

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто показав двох полонених українських військових, яких очільник Кремля Владімір Путін звільнив на прохання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Як відомо, Путін на зустрічі із Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

"Майже хвилина у хвилину 24 години тому ми вирушили саме звідси, і вирушили для того, щоб повернутися додому більшою кількістю людей, ніж виїхали. Як бачите, це вдалося, слава Богу", – написав Сійярто 5 березня.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Під час спілкування з журналістами, яке наводить Telex, Сійярто заявив, що правитель РФ нічого не просив за військовополонених.

"Ми, угорці, повинні всіма силами відстоювати мир, і наше найважливіше завдання – ніколи не допустити, щоб Угорщина була втягнута в цю війну, що відбувається у нашому сусідстві. Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від наслідків цієї війни і від самої війни", – додав глава МЗС Угорщини.

Фото: Facebook

Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Орбан в ході телефонної розмови.

Також варто зазначити, що Сійярто заявляв про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

Як зазначили в МЗС, українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.