Сійярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких Путін звільнив на прохання Орбана
Новини — Четвер, 5 березня 2026, 11:55 —
Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто показав двох полонених українських військових, яких очільник Кремля Владімір Путін звільнив на прохання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".
Як відомо, Путін на зустрічі із Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.
"Майже хвилина у хвилину 24 години тому ми вирушили саме звідси, і вирушили для того, щоб повернутися додому більшою кількістю людей, ніж виїхали. Як бачите, це вдалося, слава Богу", – написав Сійярто 5 березня.
Під час спілкування з журналістами, яке наводить Telex, Сійярто заявив, що правитель РФ нічого не просив за військовополонених.
"Ми, угорці, повинні всіма силами відстоювати мир, і наше найважливіше завдання – ніколи не допустити, щоб Угорщина була втягнута в цю війну, що відбувається у нашому сусідстві. Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від наслідків цієї війни і від самої війни", – додав глава МЗС Угорщини.
Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Орбан в ході телефонної розмови.
Також варто зазначити, що Сійярто заявляв про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.
Як зазначили в МЗС, українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.