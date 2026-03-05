Сийярто показал двух пленных военных, которых Путин освободил по просьбе Орбана

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто показал двух пленных украинских военных, которых глава Кремля Владимир Путин освободил по просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как известно, Путин на встрече с Сийярто в Москве пообещал отпустить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, имеющих гражданство Венгрии.

"Почти минута в минуту 24 часа назад мы отправились именно отсюда, и отправились для того, чтобы вернуться домой с большим количеством людей, чем выехали. Как видите, это удалось, слава Богу", – написал Сийярто 5 марта.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Во время общения с журналистами, которое приводит Telex, Сийярто заявил, что правитель РФ ничего не просил за военнопленных.

"Мы, венгры, должны всеми силами отстаивать мир, и наша важнейшая задача – не допустить, чтобы Венгрия была втянута в эту войну, происходящую по соседству с нами. Мы должны держаться в стороне от этой войны и защищать каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны", – добавил глава МИД Венгрии.

Фото: Facebook

Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Орбан в ходе телефонного разговора.

Также стоит отметить, что Сийярто заявлял о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

Как отметили в МИД, украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.