Україна відреагувала на рішення Путіна віддати Сійярто двох полонених бійців

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення господаря Кремля Владіміра Путіна віддати очільнику угорського МЗС Петера Сійярто двох українських військовополонених, які також мають громадянство Угорщини.

Про це "Європейській правді" повідомили в українському МЗС.

Як зазначили в МЗС, українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.

"Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", – поінформували в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що для України питання повернення людей з полону – пріоритетне.

"Водночас змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених. Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем", – додали в МЗС.

Україна також засудила "маніпуляції етнічною картою, які лунають з угорського боку".

"Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією. Важливо, щоб життя мало найвищу цінність", – резюмували в МЗС.

Як відомо, Путін на зустрічі із Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Віктор Орбан в ході телефонної розмови.

Також варто зазначити, що Сійярто заявляв про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

А ще раніше глава угорського МЗС підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в Україні заважає завершити розв’язану РФ війну.