Каллас розповіла, як війна на Близькому Сході впливає на війну в Україні

Війна на Близькому Сході має прямий вплив на перебіг війни в Україні, адже зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком відеоконференції глав МЗС ЄС 5 березня.

Системи протиповітряної оборони необхідні зараз як в Україні, так і на Близькому Сході, констатувала головна дипломатка ЄС.

"Це має чіткий вплив і на війну в Україні, оскільки оборонні потужності, які зараз необхідні Україні, також спрямовуються на Близький Схід. Існує також проблема ланцюгів постачання – забезпечення засобів, яких зараз потребує Україна і яких також потребує Близький Схід, наприклад, коли йдеться про протиповітряну оборону", – розповіла Каллас.

Також вона зауважила, що як Близький Схід, так і Україна потребують перехоплювачів безпілотників.

"Щодо дронів та дронів-перехоплювачів, то Україна змогла виробити значну кількість і також може поділитися цими знаннями з країнами Перської затоки, щоб наростити це виробництво", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Кая Каллас підкреслила, що вона "занепокоєна тим, що ресурси обмежені, і саме тому це матиме вплив на різні війни".

Як повідомляла "Європейська правда", у четвер, 5 березня, відбудеться неформальна відеоконференція глав МЗС ЄС, присвячена ситуації на Близькому Сході.

Напередодні глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про ризики того, що ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прилетів на Кіпр після того, як британська авіабаза Акротирі зазнала атаки іранського дрона.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку на Кіпр двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16, Британія відправить есмінець, а Франція направить фрегат та ракетні системи.