Каллас рассказала, как война на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине

Война на Ближнем Востоке имеет прямое влияние на ход войны в Украине, ведь оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом видеоконференции глав МИД ЕС 5 марта.

Системы противовоздушной обороны необходимы сейчас как в Украине, так и на Ближнем Востоке, констатировала главный дипломат ЕС.

"Это имеет четкое влияние и на войну в Украине, поскольку оборонные мощности, которые сейчас необходимы Украине, также направляются на Ближний Восток. Существует также проблема цепочек поставок – обеспечение средств, в которых сейчас нуждается Украина и в которых также нуждается Ближний Восток, например, когда речь идет о противовоздушной обороне", – рассказала Каллас.

Также она отметила, что как Ближний Восток, так и Украина нуждаются в перехватчиках беспилотников.

"Что касается дронов и дронов-перехватчиков, то Украина смогла произвести значительное количество и также может поделиться этими знаниями со странами Персидского залива, чтобы нарастить это производство", – отметила главный дипломат ЕС.

Кая Каллас подчеркнула, что она "обеспокоена тем, что ресурсы ограничены, и именно поэтому это будет иметь влияние на различные войны".

Как сообщала "Европейская правда", в четверг, 5 марта, состоится неформальная видеоконференция глав МИД ЕС, посвященная ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о рисках того, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля.

Тем временем министр обороны Великобритании Джон Хили прилетел на Кипр после того, как британская авиабаза Акротири подверглась атаке иранского дрона.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке на Кипр двух фрегатов и четырех истребителей F-16, Британия отправит эсминец, а Франция направит фрегат и ракетные системы.