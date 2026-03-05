"Нормализация агрессора": глава МИД Латвии возмущена допуском РФ на Венецианскую биеннале

Глава МИД Латвии Байба Браже осудила решение Венецианской биеннале позволить России открыть свой павильон.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Министр отметила, что поражена решением Венецианской биеннале позволить России открыть свой павильон.

"Россия не может бомбить Украину, убивать гражданских и ходить по красной дорожке Венецианской биеннале. Это опасная нормализация агрессора. Пока Россия не прекратит войну, не может быть никакого "бизнеса как обычно", – заявила Браже.

Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Команда биеннале еще не прокомментировала открытие павильона.

В ноябре прошлого года в Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны РФ против Украины неоднократно посещала Россию и выступала вместе с пропутинскими музыкантами.

А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.