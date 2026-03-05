Естонія продовжить домагатися заборони на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України

Естонія продовжуватиме наполягати на необхідності заборонити в'їзд до Шенгенської зони російським солдатам, які воювали або воюють проти України.

Про це повідомив перед зустріччю в Брюсселі міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми не можемо забувати про російську агресію проти України. Запропонована Естонією ініціатива саме про це. Ми пропонуємо ввести довічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для всіх російських колишніх комбатантів, які воюють або воювали в Україні. Таких людей сотні тисяч, і вони вчаться вбивати, руйнувати, робити жахливі речі", – сказав Таро.

За його словами, збереження в’їзду російських комбатантів стане дуже корисним інструментом для організованої злочинності.

"Ми бачили це в 1990-х, якщо ви пам'ятаєте російську мафію. Будуть вбивства, будуть бандитські війни, будуть вибухи і вбивства невинних людей, і буде кров на вулицях, якщо ми не відреагуємо", – зазначив очільник МВС.

"Естонія вже діє. Ми ухвалили 1500 рішень про заборону на в'їзд для цих колишніх комбатантів і закликаємо всю Європу до дій, тому що це не просто питання нашої особистої безпеки, а, як ми вважаємо, величезна проблема безпеки для всієї Європи", – сказав він.

Нагадаємо, у січні Естонія винесла на розгляд країн-членів ЄС пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.