Эстония продолжит добиваться запрета на въезд в ЕС участникам войны против Украины

Эстония будет продолжать настаивать на необходимости запретить въезд в Шенгенскую зону российским солдатам, которые воевали или воюют против Украины.

Об этом сообщил перед встречей в Брюсселе министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы не можем забывать о российской агрессии против Украины. Предложенная Эстонией инициатива именно об этом. Мы предлагаем ввести пожизненный запрет на въезд в Шенгенскую зону для всех российских бывших комбатантов, которые воюют или воевали в Украине. Таких людей сотни тысяч, и они учатся убивать, разрушать, делать ужасные вещи", – сказал Таро.

По его словам, сохранение въезда российских комбатантов станет очень полезным инструментом для организованной преступности.

"Мы видели это в 1990-х, если вы помните русскую мафию. Будут убийства, будут бандитские войны, будут взрывы и убийства невинных людей, и будет кровь на улицах, если мы не отреагируем", – отметил глава МВД.

"Эстония уже действует. Мы приняли 1500 решений о запрете на въезд для этих бывших комбатантов и призываем всю Европу к действиям, потому что это не просто вопрос нашей личной безопасности, а, как мы считаем, огромная проблема безопасности для всей Европы", – сказал он.

Напомним, в январе Эстония вынесла на рассмотрение стран-членов ЕС предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.