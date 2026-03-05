Рютте: союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну, попри війну в Ірані

Генсек НАТО Марк Рютте обіцяє продовження підтримки України союзниками, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Рютте, багато союзників вважають що підтримка операції Сполучених Штатів не заважає підтримці України.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною у боротьбі", – сказав він.

Раніше Рютте закликав союзників не забувати про потреби України в допомозі на тлі посилення військової напруженості на Близькому Сході.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів, що наразі в ЄС шукають варіанти того, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.