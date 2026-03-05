Рютте: союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину, несмотря на войну в Иране

Генсек НАТО Марк Рютте обещает продолжение поддержки Украины союзниками, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Рютте, многие союзники считают, что поддержка операции Соединенных Штатов не мешает поддержке Украины.

"Многие лидеры в Европе, США и Канаде говорят, что это должно быть "и, и": убедиться, что как союзники мы поддерживаем то, что делают американцы на Ближнем Востоке... и одновременно убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться сильной в борьбе", – сказал он.

Ранее Рютте призвал союзников не забывать о потребностях Украины в помощи на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что сейчас в ЕС ищут варианты того, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств противовоздушной обороны.