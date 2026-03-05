Глава МЗС Естонії: в лавах друзів Путіна своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що серед дружніх до РФ режимів своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника МЗС Естонії наводить ERR.

Міністр зазначив, що серед друзів господаря Кремля Владіміра Путіна деякі "або вже в Царстві Небесному, або в пеклі…або сидять у в'язниці".

"Залишилася Північна Корея, скажімо, Китай, ну, ще дехто. Але в цілому сенс цієї розмови, без жартів, у тому, що авторитет Путіна падає", – сказав Тсакхна.

Сполучені Штати в останні місяці усунули від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який зараз очікує суду в нью-йоркському слідчому ізоляторі, а також верховного релігійного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який загинув в результаті авіаудару.

Крім того, минулого року внаслідок бойових дій від влади усунули сирійського диктатора Башара Асада.

Своєю чергою прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, говорячи про смерть верховного релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї, зазначив, що цілком розумно, що союзників Путіна знову стало менше.

"Це, безумовно, дуже розумно. Мадуро, який був членом "клубу друзів Путіна", пішов. Тепер знову одним менше і так далі. Чим далі від таких диктаторських адміністрацій буде знаходитися ядерний потенціал та інші великі військові можливості, тим краще", – сказав Міхал.

Варто зазначити, що нещодавнє опитування показало, що лише близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп, коментуючи втрати в операції проти Ірану, заявив, що до завершення військових дій кількість загиблих військовослужбовців може зрости.

Також Трамп заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.