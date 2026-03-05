Глава МИД Эстонии: в рядах друзей Путина своей очереди на устранение ждут еще КНДР и Китай

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что среди дружественных к РФ режимов своей очереди на устранение ждут еще КНДР и Китай.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы МИД Эстонии приводит ERR.

Министр отметил, что среди друзей хозяина Кремля Владимира Путина некоторые "или уже в Царстве Небесном, или в аду... или сидят в тюрьме".

"Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще некоторые. Но в целом смысл этого разговора, без шуток, в том, что авторитет Путина падает", – сказал Тсакхна.

Соединенные Штаты в последние месяцы отстранили от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который сейчас ожидает суда в нью-йоркском следственном изоляторе, а также верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара.

Кроме того, в прошлом году в результате боевых действий от власти отстранили сирийского диктатора Башара Асада.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал, говоря о смерти верховного религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, отметил, что вполне разумно, что союзников Путина снова стало меньше.

"Это, безусловно, очень разумно. Мадуро, который был членом "клуба друзей Путина", ушел. Теперь снова одним меньше и так далее. Чем дальше от таких диктаторских администраций будет находиться ядерный потенциал и другие большие военные возможности, тем лучше", – сказал Михал.

Стоит отметить, что недавний опрос показал, что только около 27% американцев одобряют операцию США в Иране.

Напомним, американский президент Дональд Трамп, комментируя потери в операции против Ирана, заявил, что до завершения военных действий количество погибших военнослужащих может возрасти.

Также Трамп заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.