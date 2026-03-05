Азербайджан порушив кримінальну справу через атаки на аеропорт "Нахічевань"
Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження через атаку іранських безпілотників на аеропорт "Нахічевань".
Заяву прокуратури наводить державне інформагентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в прокуратурі, в результаті інциденту було завдано значної шкоди об'єкту цивільної інфраструктури, а саме адміністративній будівлі, та роботі аеропорту.
Крім того, цивільний літак був змушений розвернутися в повітрі в напрямку Баку з міркувань безпеки.
Також внаслідок атаки тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали чотири цивільні особи.
За фактом Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за статтями 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (тероризм) та 270-1.3 (дії, що створюють загрозу безпеці авіації) Кримінального кодексу.
Наразі співробітники прокуратури спільно з відповідними державними органами оглянули місце злочину, зібрали речові докази, взяли попередні свідчення у потерпілих і свідків, а також проводять численні слідчі дії із залученням відповідних експертів.
Крім того, проводяться технічні дослідження щодо походження та маршруту управління БПЛА.
Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.
Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.
Там заявили, що Баку лишає за собою право на заходи у відповідь.