Азербайджан возбудил уголовное дело из-за атак на аэропорт Нахичевани

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное производство из-за атаки иранских беспилотников на аэропорт "Нахичевань".

Заявление прокуратуры приводит государственное информагентство АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в прокуратуре, в результате инцидента был нанесен значительный ущерб объекту гражданской инфраструктуры, а именно административному зданию, и работе аэропорта.

Кроме того, гражданский самолет был вынужден развернуться в воздухе в направлении Баку из соображений безопасности.

Также в результате атаки телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица.

По факту Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (действия, создающие угрозу безопасности авиации) Уголовного кодекса.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами осмотрели место преступления, собрали вещественные доказательства, взяли предварительные показания у потерпевших и свидетелей, а также проводят многочисленные следственные действия с привлечением соответствующих экспертов.

Кроме того, проводятся технические исследования относительно происхождения и маршрута управления БПЛА.

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.