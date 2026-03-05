Київ не отримував сигналів від ЄС щодо можливого послаблення підтримки через Близький Схід

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд України не отримував сигналів від європейських партнерів щодо можливого послаблення підтримки через війну на Близькому Сході.

Про це вона сказала на брифінгу за підсумками наради у четвер, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона відповідала на питання про ризики того що через війну в Ірані буде послаблення підтримки України з боку ЄС.

"Щодо Ukraine Facility, або інших програм Європейського Союзу, то ми не отримували жодних сигналів від наших європейських партнерів. Тут наше домашнє завдання прийняти закони і ці постанови на стороні Кабміну, для того, щоб отримати необхідне фінансування", – сказала Свириденко.

Раніше президент України Володимир Зеленський виказав занепокоєння, пов’язані з наслідками війни на Близькому Сході, зокрема, з можливим обмеженням постачання засобів протиповітряної оборони та зростанням світових цін на енергоносії.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте обіцяє продовження підтримки України союзниками, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів, що наразі в ЄС шукають варіанти того, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.