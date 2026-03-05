Киев не получал сигналов от ЕС о возможном ослаблении поддержки из-за Ближнего Востока

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство Украины не получало сигналов от европейских партнеров о возможном ослаблении поддержки из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом она сказала на брифинге по итогам совещания в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отвечала на вопрос о рисках того, что из-за войны в Иране будет ослаблена поддержка Украины со стороны ЕС.

"Что касается Ukraine Facility или других программ Европейского Союза, то мы не получали никаких сигналов от наших европейских партнеров. Здесь наше домашнее задание принять законы и эти постановления на стороне Кабмина, для того, чтобы получить необходимое финансирование", – сказала Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, связанную с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, с возможным ограничением поставок средств противовоздушной обороны и ростом мировых цен на энергоносители.

Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте обещает продолжение поддержки Украины союзниками, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что сейчас в ЕС ищут варианты того, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств противовоздушной обороны.