Зеленский может приехать на саммит лидеров ЕС в Брюсселе 19 марта

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 19-20 марта.

Об этом говорится в первом проекте ориентиров для выводов Евросовета, с которым смогла ознакомиться корреспондент "Европейской правды".

Лидеры ЕС ожидают Зеленского в Брюсселе 19 марта на саммите Европейского совета.

"Европейский совет провел обмен мнениями с Владимиром Зеленским, президентом Украины", – говорится в документе.

Этот абзац подан в квадратных скобках, что означает, что личное участие Зеленского в саммите ЕС пока окончательно не подтверждено.

Также в тексте проекта заявляется, что "будущее Украины и ее граждан – в Европейском Союзе".

Европейский совет приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла на пути к ЕС, и "поощряет дальнейшие необходимые реформы".

"Принимая во внимание, что в настоящее время выполнены условия для открытия всех кластеров, Европейский совет предлагает Совету ЕС предпринять следующие шаги в процессе вступления в соответствии с подходом, основанным на заслугах", – добавляют авторы документа.

В блоке о мирных переговорах отмечается, что границы не должны изменяться силой, агрессор не может быть вознагражден, а долгосрочная безопасность и способность Украины защищаться должны быть гарантированы.

"Европейский Союз и государства-члены готовы внести вклад в надежные и достоверные гарантии безопасности для Украины, в частности через "коалицию решительных" и в сотрудничестве с Соединенными Штатами", – добавляется в проекте ориентиров для выводов лидеров ЕС.

Документ напоминает о решении от декабря 2025 года предоставить Украине кредитную поддержку в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

"Европейский совет приветствует принятие кредита созаконодателями и ожидает первой выплаты Украине до начала апреля. В этом контексте он также призывает к усилению взаимодействия с третьими странами, чтобы помочь закрыть остаток дефицита в финансах Украины в размере 30 млрд евро", – говорится в его тексте.

Стоит отметить, что первый проект выводов Европейского совета отражает состояние прогресса по основным темам его повестки дня и в дальнейшем претерпит существенные изменения во время его обсуждения с государствами-членами ЕС.

Он описывает ключевые элементы, которые президент Евросовета Антониу Кошта и его команда намерены включить в проект выводов саммита ЕС.

После того как генеральный секретариат Европейского совета на этой неделе разослал этот документ в европейские столицы, государства-члены представят свои реакции на него, и на их на основе будет создан проект выводов Европейского совета, который будет готов на следующей неделе.

Как сообщала "Европейская правда", президент Владимир Зеленский пригрозил "одному человеку", который блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), дать его адрес "парням из ВСУ".

Как известно, Венгрия препятствует выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

На днях президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

