Зеленский рассказал, сколько еще Орбану и Фицо ждать восстановления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поврежденный в результате российских ударов нефтепровод "Дружба" может заработать в течение месяца-полутора.

Заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Восстановление работы нефтепровода "Дружба" от Украины требуют Венгрия и Словакия.

В частности, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что силой заставит Украину восстановить транзит нефти по "Дружбе".

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление (нефтепровода „Дружба". – Ред.) возможно... Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и можно параллельно делать некоторые вещи", – сказал президент.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что от восстановления "Дружбы" для поставок нефти из РФ Венгрии и Словакии зависит предоставление странами Европейского Союза финансовой помощи Украине.

"Мы все подготовим, а решение будет тогда соответственно за ними", – добавил Зеленский.

Также стоит отметить, что 2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что на спутниковых снимках можно увидеть далеко не все детали. Также президент Украины упрекнул Орбана и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба".