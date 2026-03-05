Глава МЗС Німеччини анонсував ще 200 млн євро на підтримку України

Німеччина надасть Україні додаткову допомогу на суму понад 200 млн євро у відповідь на триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль на зустрічі зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Ці кошти призначені для подальшого зміцнення захисту України від бомбардувань Путіна", – заявив міністр закордонних справ.

Він уточнив, що ці гроші будуть використані, серед іншого, для фінансування розвідувальних дронів та підтримки цивільної оборони.

"Все це зміцнює стійкість України і також приносить користь Молдові", – пояснив Вадефуль.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що закликав його посилити свій тиск на правителя Росії Владіміра Путіна для завершення війни проти України.

Мерц також сказав Трампу, що Україна має зберегти території, які перебувають під її контролем, в рамках будь-якої подальшої угоди.