Глава МИД Германии анонсировал еще 200 млн евро на поддержку Украины

Германия предоставит Украине дополнительную помощь на сумму более 200 млн евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль на встрече со своим молдовским коллегой Михаем Попшоем в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Эти средства предназначены для дальнейшего укрепления защиты Украины от бомбардировок Путина", – заявил министр иностранных дел.

Он уточнил, что эти деньги будут использованы, среди прочего, для финансирования разведывательных дронов и поддержки гражданской обороны.

"Все это укрепляет устойчивость Украины и также приносит пользу Молдове", – пояснил Вадефуль.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что призвал его усилить свое давление на правителя России Владимира Путина для завершения войны против Украины.

Мерц также сказал Трампу, что Украина должна сохранить территории, находящиеся под ее контролем, в рамках любого дальнейшего соглашения.