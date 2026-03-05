Глава МЗС Німеччини: війна в Україні лишається "проблемою №1" попри війну в Ірані

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив, що війна РФ проти України лишається "проблемою №1" попри загострення на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Незаконна агресія Росії проти України та пов'язана з нею загроза для всіх сусідніх держав" залишається "проблемою номер один у політиці безпеки Німеччини", сказав Вадефуль.

Він реагує на занепокоєння Києва, що на тлі військової ескалації в Ірані увага може відвернутися від переговорів про припинення війни в Україні.

Водночас Вадефуль наголошує, що уряд Німеччини "дуже серйозно" ставиться до нових загроз, які можуть виникнути внаслідок війни в Ірані.

Раніше президент України Володимир Зеленський виказав занепокоєння, пов’язані з наслідками війни на Близькому Сході, зокрема, з можливим обмеженням постачання засобів протиповітряної оборони та зростанням світових цін на енергоносії.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте обіцяє продовження підтримки України союзниками, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів, що наразі в ЄС шукають варіанти того, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.