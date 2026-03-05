Глава МИД Германии: война в Украине остается "проблемой №1", несмотря на войну в Иране
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил, что война РФ против Украины остается "проблемой №1", несмотря на обострение на Ближнем Востоке.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
"Незаконная агрессия России против Украины и связанная с ней угроза для всех соседних государств" остается "проблемой номер один в политике безопасности Германии", сказал Вадефуль.
Он реагирует на обеспокоенность Киева, что на фоне военной эскалации в Иране внимание может отвлечься от переговоров о прекращении войны в Украине.
В то же время Вадефуль подчеркивает, что правительство Германии "очень серьезно" относится к новым угрозам, которые могут возникнуть в результате войны в Иране.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, связанную с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, с возможным ограничением поставок средств противовоздушной обороны и ростом мировых цен на энергоносители.
Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте обещает продолжение поддержки Украины союзниками, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что сейчас в ЕС ищут варианты того, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств противовоздушной обороны.