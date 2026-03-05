Посол США закликав Чехію швидше наздоганяти цільовий показник витрат на оборону

Посол Сполучених Штатів у Чехії Ніколас Меррік зауважив, що Чехія "пасе задніх" за обсягами витрат на оборону у НАТО, і закликав виправляти ситуацію.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", про це Меррік заявив на національній конференції з безпекових питань.

Посол зауважив, що з поточним проєктом держбюджету Чехія не виконає своїх зобов’язань у межах НАТО щодо витрат на оборону і ставить під загрозу розбудову власних оборонних спроможностей, та опиняється серед союзників з найменшими оборонними витратами.

Він нагадав, що країни НАТО зобов’язалися збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП у 2035 році і ще 1,5% інвестувати в інфраструктуру, що не є військовою.

"Якщо Чеська Республіка не виконає своїх зобов’язань, це вплине на увесь Альянс. І я не маю нагадувати, як важливо, щоб союзники дотримувалися своїх зобов’язань", – наголосив Меррік.

Посол також гостро розкритикував заплановані чеським урядом скорочення оборонних витрат – за проєктом, реальна частка військових витрат Чехії може впасти до 1,8% ВВП.

"Чехія потребує НАТО так само, як НАТО потребує Чехії. США потрібен сильний Альянс і сильні союзники. Від цього залежить наша спільна безпека", – наголосив він.

Очільник МЗС Петр Мацінка ухилився від коментарів щодо заяв посла, зазначивши, що ще не чув їх, а також – що передусім зараз заклопотаний тим, як допомогти дістатися додому чехам, які застрягли у країнах Близького Сходу через закрите небо і скасовані авіарейси.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Бабіш ще перед минулорічними виборами заявляв, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною.

