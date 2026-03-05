Посол США призвал Чехию быстрее догонять целевой показатель расходов на оборону

Посол Соединенных Штатов в Чехии Николас Меррик отметил, что Чехия "отстает" по объемам расходов на оборону в НАТО, и призвал исправлять ситуацию.

Как сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", об этом Меррик заявил на национальной конференции по вопросам безопасности.

Посол отметил, что с текущим проектом госбюджета Чехия не выполнит своих обязательств в рамках НАТО по расходам на оборону и ставит под угрозу развитие собственных оборонных возможностей, а также оказывается среди союзников с наименьшими оборонными расходами.

Он напомнил, что страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП в 2035 году и еще 1,5% инвестировать в инфраструктуру, которая не является военной.

"Если Чешская Республика не выполнит своих обязательств, это повлияет на весь Альянс. И я не должен напоминать, как важно, чтобы союзники соблюдали свои обязательства", – подчеркнул Меррик.

Посол также остро раскритиковал запланированные чешским правительством сокращения оборонных расходов – по проекту, реальная доля военных расходов Чехии может упасть до 1,8% ВВП.

"Чехия нуждается в НАТО так же, как НАТО нуждается в Чехии. США нужны сильный Альянс и сильные союзники. От этого зависит наша общая безопасность", – подчеркнул он.

Глава МИД Петр Мацинка уклонился от комментариев по поводу заявлений посла, отметив, что еще не слышал их, а также что в первую очередь сейчас озабочен тем, как помочь добраться домой чехам, застрявшим в странах Ближнего Востока из-за закрытого неба и отмененных авиарейсов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Еще перед прошлогодними выборами Бабиш заявлял, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта является нереалистичной.

