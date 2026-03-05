Зеленский: США попросили Украину о помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке

Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, он поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, "которые могут гарантировать необходимую безопасность".

"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", – подчеркнул он.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер на днях заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

В ответ на это Зеленский сказал, что не слышал таких запросов, но украинская сторона готова делиться опытом в сфере противодействия дронам.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по крайней мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.