Британія відправить до Катару додаткові винищувачі Typhoon
Новини — Четвер, 5 березня 2026, 20:00 —
Уряд Великої Британії вирішив направити до Катару чотири додаткові винищувачі Typhoon.
Про це оголосив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".
За словами Стармера, це частина відповіді уряду на прохання союзників у Перській затоці про "додаткову допомогу".
Він додав, що ці винищувачі "посилять наші оборонні операції в Катарі і в усьому регіоні".
Спочатку уряд направив до Катару 12-ту ескадрилью ВПС Великої Британії в січні "на запрошення уряду Катару".
Раніше Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.
Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.
