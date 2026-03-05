Британія відправить до Катару додаткові винищувачі Typhoon

Уряд Великої Британії вирішив направити до Катару чотири додаткові винищувачі Typhoon.

Про це оголосив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стармера, це частина відповіді уряду на прохання союзників у Перській затоці про "додаткову допомогу".

Він додав, що ці винищувачі "посилять наші оборонні операції в Катарі і в усьому регіоні".

Спочатку уряд направив до Катару 12-ту ескадрилью ВПС Великої Британії в січні "на запрошення уряду Катару".

Раніше Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.

Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.