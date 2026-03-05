Британия отправит в Катар дополнительные истребители Typhoon
Правительство Великобритании решило направить в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon.
Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".
По словам Стармера, это часть ответа правительства на просьбу союзников в Персидском заливе о "дополнительной помощи".
Он добавил, что эти истребители "усилят наши оборонные операции в Катаре и во всем регионе".
Сначала правительство направило в Катар 12-ю эскадрилью ВВС Великобритании в январе "по приглашению правительства Катара".
Ранее Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр.
Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали ударные беспилотники.
