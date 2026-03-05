Британия отправит в Катар дополнительные истребители Typhoon

Правительство Великобритании решило направить в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon.

Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам Стармера, это часть ответа правительства на просьбу союзников в Персидском заливе о "дополнительной помощи".

Он добавил, что эти истребители "усилят наши оборонные операции в Катаре и во всем регионе".

Сначала правительство направило в Катар 12-ю эскадрилью ВВС Великобритании в январе "по приглашению правительства Катара".

Ранее Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр.

Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали ударные беспилотники.