Україна заявила представнику Угорщини про неприпустимість піару на питанні військовополонених

До Міністерства закордонних справ 5 березня викликали в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні через передачу кремлівським правителем Владіміром Путіним двох полонених бійців ЗСУ угорській стороні.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, угорському дипломату наголосили на "неприпустимості піару та політизації чутливих питань" через передачу Угорщині українських полонених.

"Українська сторона повторно висловила вимогу забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу", – йдеться в заяві.

Українська сторона очікує від Будапешта "оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що зазначеним особам буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів".

Як відомо, Путін на зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

Тоді в МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.