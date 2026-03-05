Украина заявила представителю Венгрии о недопустимости пиара на вопросе военнопленных

В Министерство иностранных дел 5 марта вызвали и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине из-за передачи кремлевским правителем Владимиром Путиным двух пленных бойцов ВСУ венгерской стороне.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, венгерскому дипломату подчеркнули "недопустимость пиара и политизации чувствительных вопросов" из-за передачи Венгрии украинских пленных.

"Украинская сторона повторно выразила требование обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения", – говорится в заявлении.

Украинская сторона ожидает от Будапешта "оперативного ответа и официального подтверждения, что указанным лицам будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов".

Как известно, Путин на встрече с главой МИД Венгрии Сийярто в Москве пообещал отпустить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые имеют гражданство Венгрии.

Тогда в МИД отметили, что украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.