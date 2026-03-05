Мелоні й Зеленський обговорили переговори з РФ і ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні обмінялися думками щодо триваючих переговорів з РФ і США про можливі параметри завершення війни, а також про ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви опублікували обидві сторони.

У комюніке офісу Мелоні зазначили, що вони із Зеленським обмінялися думками щодо "прогресу процесу з метою досягнення справедливого й сталого миру для України та щодо наступних кроків, які слід зробити", у тому числі з огляду на останні події на Близькому Сході.

Мелоні і Зеленський погодилися у тому, що у цей час важливо, щоб Європа і США мали спільну думку, та акцентували на важливості визнання внеску Європи у мирний процес, оскільки це зачіпає фундаментальні інтереси Європи і результат важливий для безпеки й стабільності на всьому континенті.

Відзначають, що Зеленський подякував Мелоні за екстрений пакет енергетичної допомоги, а Мелоні пообіцяла, що Італія продовжить відігравати провідну роль у процесі відбудови України.

Президент України у своїй заяві зазначив, що вони з Мелоні обговорили ситуацію навколо Ірану та наслідки дій Ірану для енергетичних ринків. "Також обмінялися деталями наших контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану. Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом", – зазначив Зеленський.

За його словами, обговорювали також розблокування рішення ЄС про кредит на 90 мільярдів євро для України, яке "зависло" через блокування Угорщиною.

Окрім того, президент України подякував Мелоні за те, що італійський уряд теж виступив проти рішення Паралімпійського комітету про допуск до змагань росіян і білорусів з їхніми прапорами.

"Дякую Джорджі за спільну позицію в цьому питанні і за всю допомогу, зокрема за енергетичну підтримку взимку та за рішення Італії продовжити допомогу Україні цього року", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в Італії заявили про готовність до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході, а також планують передати системи ППО країнам Перської затоки.