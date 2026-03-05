Мелони и Зеленский обсудили переговоры с РФ и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони обменялись мнениями относительно продолжающихся переговоров с РФ и США о возможных параметрах завершения войны, а также о ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления опубликовали обе стороны.

В коммюнике офиса Мэлони отметили, что они с Зеленским обменялись мнениями относительно "прогресса процесса с целью достижения справедливого и устойчивого мира для Украины и относительно следующих шагов, которые следует сделать", в том числе учитывая последние события на Ближнем Востоке.

Мелони и Зеленский согласились в том, что в это время важно, чтобы Европа и США имели общее мнение, и акцентировали на важности признания вклада Европы в мирный процесс, поскольку это затрагивает фундаментальные интересы Европы и результат важен для безопасности и стабильности на всем континенте.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Мелони за экстренный пакет энергетической помощи, а Мелони пообещала, что Италия продолжит играть ведущую роль в процессе восстановления Украины.

Президент Украины в своем заявлении отметил, что они с Мелони обсудили ситуацию вокруг Ирана и последствия действий Ирана для энергетических рынков. "Также обменялись деталями наших контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами из Ирана. Должно быть больше тесной координации в Европе по ситуации в целом", – отметил Зеленский.

По его словам, обсуждали также разблокирование решения ЕС о кредите на 90 миллиардов евро для Украины, которое "зависло" из-за блокирования Венгрией.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Мелони за то, что итальянское правительство тоже выступило против решения Паралимпийского комитета о допуске к соревнованиям россиян и белорусов с их флагами.

"Спасибо Джорджи за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году", – подытожил Зеленский.

Напомним, в Италии заявили о готовности к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке, а также планируют передать системы ПВО странам Персидского залива.