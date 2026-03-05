Мелоні підтвердила плани передати системи ППО країнам Перської затоки

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила плани уряду передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в радіоінтерв’ю, передає Corriere della Sera.

За словами Мелоні, цей крок має схвалити парламент. Палата депутатів Італії голосуватиме за постачання військової допомоги Катару, Кувейту та Об’єднаним Арабським Еміратам у четвер, 5 березня.

"Як і Велика Британія, Франція та Німеччина, Італія має намір надіслати допомогу країнам Перської затоки, зокрема в галузі оборони, і зокрема протиповітряної оборони", – сказала прем’єрка.

Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході.

"Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні живуть десятки тисяч італійців, і там розміщено близько 2000 італійських військовослужбовців – людей, яких ми хочемо і повинні захищати", – заявила Мелоні.

Серед іншого, Палата депутатів розгляне можливість надати США доступ до своїх авіабаз для ударів по Ірану.

Мелоні повідомила, що поки що таких запитів від Вашингтона не було, а Рим керуватиметься виключно положеннями двосторонніх договорів, які регулюють використання військових баз.

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країни Близького Сходу звернулися до Італії із проханням передати їм системи протиповітряної оборони для захисту від іранських атак, зокрема комплекси SAMP/T, які отримує Україна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.